Haberler » 3. Sayfa » Haber

Terör örgütü PKK'ya kıran operasyonu darbesi

Kars, Ağrı ve Iğdır illeri kırsalında Kıran-4 operasyonu başladı.

26.09.2019 13:43Terör örgütü PKK'ya kıran operasyonu darbesi
Kars, Ağrı ve Iğdır illeri kırsalında Kıran-4 operasyonu başladı.

Kıran-4 operasyonu 25 Eylül 2019 tarihinde başladı. Çemçe-Madur Bölgesi merkez olmak üzere Kars, Ağrı, Iğdır ara hattında başlayan operasyonlar sürüyor. Operasyon kapsamında, 1 adet EYP ele geçirildi.

Kıran- operasyonunda Jandarma, PÖH ve Güvenlik Korucularından müteşekkil bin 125 personel, 75 operasyonel tim görev alıyor.

17 Ağustos 2019 tarihinde başlanılan Kıran operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 48 terörist etkisiz hale getirilerek, 58 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. - ERZURUM

Iğdır, Ağrı, Kars, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:42 Silivri Devlet Hastanesi boşaltıldı
14:34 İstanbul'daki deprem Sakarya'da hissedildi
14:31 Mültecileri yol ortasında bırakıp kaçtılar
14:31 Aksaray'ın yeni Emniyet Müdürü Kolcu göreve başladı
14:31 İstanbul'daki deprem Düzce'de de hissedildi
14:31 Kocaeli'de depremle sallanan vatandaşlar panik yaşadı
14:29 İstanbul'da korkutan deprem