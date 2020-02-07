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Terör örgütü PKK'ya yardım yapan kişi yakalandı

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yardım yaptığı belirlenen kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

07.02.2020 13:16 | Son Güncelleme: 07.02.2020 13:16Terör örgütü PKK'ya yardım yapan kişi yakalandı

SİİRT'in ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yardım yaptığı belirlenen kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

?İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmayla Kurtalan ilçesinde bir kişinin bölücü terör örgütü PKK'ya yardım yaptığını tespit etti. 6 Ocak günü, Jandarma Özel Harekat, komandolar ve Polis Özel Harekat ekiplerince, adrese ortak operasyon düzenlendi. İnsansız Hava Aracı destekli operasyonda, şüpheli gözaltına alındı. Adresinde yapılan aramada ise örgütsel fotoğraf ve dokümanlar ele geçirildi.Şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.



Kurtalan, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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