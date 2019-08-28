Haberler» Güncel» Haber

Terör örgütü PKK'ya yönelik 3 ilde "Kıran-2 Ortak Operasyonu"

Mardin, Şırnak ve Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik "Kıran-2 Ortak Operasyonu" başlatıldı.

28.08.2019 10:28 Terör örgütü PKK'ya yönelik 3 ilde
Mardin, Şırnak ve Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik "Kıran-2 Ortak Operasyonu" başlatıldı.
Güvenlik kuvvetlerinin ortak katılımıyla Mardin, Şırnak ve Batman kırsalında başlatılan "Kıran-2 Ortak Operasyonu"nu Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mardin'in Midyat ilçesinden yönetiyor.
Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Mardin'de operasyon komutanı olarak arazide bulunuyor.
Operasyon, PKK'lı teröristleri yakalamak ve etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depo alanlarını tespit ederek imha etmek amacıyla düzenleniyor.
Operasyon kapsamında 3 ilde jandarma komando, jandarma ve polis özel harekat ile güvenlik korucularından oluşan 117 operasyonel tim görev alıyor.

Şırnak, Mardin, PKK, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:35   Mardin, şırnak ve batman'da pkk'ya yönelik 'kıran-2' operasyonu başlatıldı
12:35   Şehrin ortasında ayı nöbeti
12:35   3 yaşındaki aras, villanın havuzunda boğuldu
12:34   Terör örgütü PKK'ya yönelik 3 ilde "Kıran-2 Ortak Operasyonu"
12:34   30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru
12:33   Hasta ve hasta yakınları tesisinde 2 bin 788 konaklama hizmeti verildi
12:32   "Özel çocuklar" yüzerek engelleri aşıyor