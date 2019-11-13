Haberler » Güncel » Terör örgütü PKK'ya yönelik Kıran-6 operasyonu - Haber

Terör örgütü PKK'ya yönelik Kıran-6 operasyonu

Van'ın Gürpınar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

13.11.2019 18:14 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:16Terör örgütü PKK'ya yönelik Kıran-6 operasyonu
'ın Gürpınar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, 12 Kasım'da ilçeye bağlı Akdoğu Mahallesi Rubil Tepe kırsalına "Kıran-6 Şehit Güvenlik Korucusu Sami Gülmez" operasyonu başlatıldı.
Operasyonda, RPG 7 roketatar, keskin nişancı tüfeği, iki piyade tüfeği, 4 el yapımı patlayıcı düzeneği, 14 savunma tipi el bombası, 34 anti tank roketatar mühimmatı, 105 roketatar sevk fişeği, 1465 fişek, 3 bomba atar mühimmatı, 18 kilogram TNT ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildi.

Van, PKK, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:24 ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin son dönemde (Suriye'de) 100'den fazla DEAŞ savaşçısını yakaladığını...
20:23 Bakan fahrettin koca: o hastanenin lösemili çocuklar için kullanılması için elimizden gelen tüm...
20:23 Kocaeli otobüste fenalaşan kız çocuğunu hastaneye yetiştirdi
20:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray'da (1)
20:23 Hırsızlık yapan kadın yakalandı
20:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
20:09 Ankara'da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı yakalandı
19:58 Tokat'ta iğrenç olay! 3 kız kardeşe cinsel istismarda bulunan 5 kişi tutuklandı
19:56 Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine Cumhuriyetçi senatörleri de davet etti
19:55 MSB: YPG'li teröristlerin taciz ve saldırılarına gerekli karşılık verilmektedir
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
13.11.2019 20:25:11