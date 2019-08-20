Terör örgütü PKK'ya yönelik Kıran Operasyonu (1)

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ŞIRNAK - Hakkari, Şırnak ve Van il jandarma komutanlıklarının ortak katılımıyla, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in emir ve komutasında başlatılan Kıran Operasyonu devam ediyor.
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, Güncel Kaynak: AA