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Terör örgütü PKK'ya yönelik "Kıran Operasyonu"

İçişleri Bakanlığından, "Kıran Operasyonu" kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e yükseldiği bildirildi.

25.08.2019 03:36 Terör örgütü PKK'ya yönelik
İçişleri Bakanlığından, "Kıran Operasyonu" kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e yükseldiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hakkari- Şemdinli kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, şöyle denildi:
"Kıran Operasyonu kapsamında Hakkari-Şemdinli ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist daha silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Kıran Operasyonu kapsamında Hakkari Şemdinli kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

Şemdinli, Hakkari, Güncel

Kaynak: AA

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