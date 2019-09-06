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Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda FETÖ elebaşı Gülen'in kitabı bulundu

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptıkları öne sürülen 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

06.09.2019 19:44 Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda FETÖ elebaşı Gülen'in kitabı bulundu
Ağrı'nın Patnos ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptıkları öne sürülen 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığında bağlı timlerin, Patnos ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 12 şüphelinin yakalanması amacıyla söz konusu ilçede operasyon düzenlediği belirtildi.
Operasyonda, 10 şüphelinin gözaltına alındığı, 2 kişinin de yakalanmasına çalışıldığı aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Operasyon kapsamında, şüpheli şahısların ev ve eklentilerindeki aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği, 69 av tüfeği fişeği,
2 kuru sıkı tabanca, 1 dizüstü bilgisayar,
2 taşınabilir bellek,
8 video kaset,
4 adet DVD ve birer adat CD, bölücü terör örgütünü simgeleyen bez parçası, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen tarafından yazılmış 'Sonsuz Nur' isimli kitap ele geçirilmiştir. Bölücü terör örgütü mensubu teröristler ile bunlara yardım ve yataklık yapan işbirlikçilere yönelik operasyonlara artan kararlılıkla, aralıksız devam edilmektedir."

Patnos, Güncel

Kaynak: AA

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