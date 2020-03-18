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Terör örgütü PKK yine sivilleri hedef aldı

MSB: "Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güvenliğe kastetmek isteyen terör örgütü PKK/YPG, Afrin şehir merkezine attığı 5 adet Grad füzesi ile masum sivilleri hedef aldı.

18.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:10
Terör örgütü PKK yine sivilleri hedef aldı
MSB: "Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güvenliğe kastetmek isteyen terör örgütü PKK/YPG, Afrin şehir merkezine attığı 5 adet Grad füzesi ile masum sivilleri hedef aldı. Alçak saldırıda 3 masum sivili katleden teröristler, 9 masum sivili de yaraladı."
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : PKK, Güncel

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