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Terör örgütü PKK/YPG'den kara propaganda

TERÖR örgütü PKK/YPG'nin, "Suriye'nin Haseke bölgesine giden suyu kesen Türkiye'nin böylelikle yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına neden olmak istediği" yönünde gerçek dışı iddialarla kara propaganda yapmayı amaçladığı ortaya çıktı.

28.03.2020 15:31 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:31
Terör örgütü PKK/YPG'den kara propaganda

TERÖR örgütü PKK/YPG'nin, "Suriye'nin Haseke bölgesine giden suyu kesen Türkiye'nin böylelikle yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına neden olmak istediği" yönünde gerçek dışı iddialarla kara propaganda yapmayı amaçladığı ortaya çıktı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki görüşmelerde, Türkiye'nin kontrolündeki Barış Pınarı bölgesinden Haseke ve kırsal kesimine su verilmesi ile Tişrin ve Tabka barajlarından aynı bölgenin elektrik ihtiyacının karşılandığı Mabruka Elektrik Santrali'ne elektrik sağlanması hususunda mutabık kalındı. Görüşmenin ardından terör örgütü PKK/YPG tarafından kullanılmaz hale getirilen Haseke ve kırsal kesimleri besleyen Allouk Su Tesisi'nin yeniden çalışması için onarım faaliyetleri başlatan Türkiye'nin, büyük çabalarının ardından geçen kasım ayında Haseke ve kırsal kesimine su verilmeye başlandı. Mabruka Elektrik Santrali'nin ve taşıyıcı hatların tamiriyle ilgili ise, Rusların kontrolünde rejime ait görevliler elektrik trafolarının ve hatlarının tamirine başladı ancak, sonunu getiremedi.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANIYOR

Rejim tarafından Tişrın ve Tabka barajından Barış Pınarı bölgesindeki elektrik dağıtım merkezi olan Mabruka Güç Santrali'ne yeterli seviyede elektrik verilmemesi nedeniyle bölgede sıklıkla elektrikler kesiliyor.  Rejim tarafından Tişrın ve Tabka barajından Mabruka Güç Santraline 5-6 megavat elektrik veriliyor. Barış Pınarı bölgesinin elektrik ihtiyacı olan 70 megavatın tam olarak karşılanamaması nedeniyle bölgede sıklıkla elektrik kesintileri yaşanıyor. Bu kesintiler Barış Pınarı bölgesinde başta Allouk su tesisi olmak üzere, Resulayn ve Tel-Abyad ve bunların kırsalını besleyen su kuyularındaki tesislerin de sağlıklı olarak ve tam kapasite ile çalıştırılamamasına neden oluyor.

HALK KUYU SUYU KULLANMAK ZORUNDA KALIYOR

Söz konusu su tesislerindeki jeneratörlerin yetersiz kalması, bir kısmının arızalı olması ve jeneratörlerin çalıştırılması için gerekli olan mazotun temininde yaşanan güçlükler nedeniyle gerek Barış Pınarı bölgesine, gerekse Haseke bölgesine belli bir süredir istenilen seviyede su verilemiyor. Bu nedenle de Barış Pınarı bölgesindeki halk kuyu suyu kullanmak zorunda kalıyor. Yetkililer, Haseke ve kırsal kesimi ile Barış Pınarı bölgesini olumsuz şekilde etkileyen elektrik ve su sorunun çözümü için rejimin elektrik trafolarını ve hatlarını tamir etmesinin gerektiğini, Barış Pınarı bölgesine en az 70 megavat gücünde ve kesintisiz elektrik verilmesi gerektiğini vurguluyor.

REJİME BASKI

Rejimin yeterli elektrik sağlamaması ve gerekli tamiratları gerçekleştirmemesi üzerine meydana gelen elektrik ve buna bağlı su sorunun terör örgütü PKK/YPG tarafından istismar edildiği tespit edildi. Terör örgütünün, "Suriye'nin Haseke bölgesine giden suyu kesen Türkiye'nin böylelikle yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına neden olmak istediği" yönünde gerçek dışı iddialarla kara propaganda yapmayı amaçladığı ortaya çıktı. Ayrıca, terör örgütü PKK/YPG'nin, Tişrın ve Tabka barajındaki rejim unsurlarına baskı yaparak Barış Pınarı bölgesine yetersiz elektrik verilmesi için baskı yaptığı belirtti.


Kaynak: DHA

Etiketler: YPG, PKK, Güncel

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