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Terör Örgütü PKK/YPG gıda yardımlarından rahatsız

Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı Harekatı ile Tel Abyad ve Rasulayn'ın huzur ve güvene kavuşmasından ve geri dönüşlerden rahatsız.

25.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:10 Terör Örgütü PKK/YPG gıda yardımlarından rahatsız
Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı Harekatı ile Tel Abyad ve Rasulayn'ın huzur ve güvene kavuşmasından ve geri dönüşlerden rahatsız. Harekat sonrası terör örgütü PKK/YPG'nin etkisiz kılındığı Barış Pınarı Bölgesi'nde TSK ve devletin ilgili kurumlarının çalışmalarıyla halkın ihtiyaçları birer birer karşılanarak, hayatın her geçen gün normale dönmesi sağlanıyor.
Halkın Mehmetçik ile dayanışma içinde olmasını kabullenemeyen terör örgütü, bölgede huzur ve güvene kast etmek için bombalı araç patlatma çabasından vazgeçmiyor. Teröristlerin şimdi de Türkiye'nin Barış Pınarı Bölgesi'nde dağıttığı gıda paketlerine gözünü dikerek, gıda paketi görünümünde el yapımı patlayıcı ürettiği bilgisi alındı.
Güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre; teröristler el yapımı patlayıcı tuzakladıkları gıda paketi şeklindeki bombalarla masum sivilleri hedef almaya ve sivillerin insani yardımlara ulaşmasını engellemeye çalışıyor. Teröristlerin şu ana kadar bu planlarında başarılı olamadıkları, bölgedeki arama-tarama faaliyetleriyle çok sayıda yol kontrol noktasında yapılan denetimlerle bu tür saldırıların önüne geçildiği belirtiliyor.
(İHA)

Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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