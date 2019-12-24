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Terör örgütü PKK/YPG hainliğe doymuyor

Terör örgütü PKK/YPG'nin hainlikte sınır tanımadığını bir kez daha kanıtlandı.

24.12.2019 08:56 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:01 Terör örgütü PKK/YPG hainliğe doymuyor
Terör örgütü PKK/YPG'nin hainlikte sınır tanımadığını bir kez daha kanıtlandı.

Mardin/ 'ye teslim olan terörist H.A.'nın ifadesinde PKK/YPG terör örgütünün işgal ettiği Suriye'nin Haseke kentindeki Hol kampında esir tutulan, yaş aralığı 12-14, sayıları yüzden fazla olan yabancı uyruklu kimsesiz çocukların eline zorla silah vererek eğittiği, eğitimi tamamlayan çocukların Roj kampına Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusuna karşı kullanılmak üzere götürüldüklerini belirttiği öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarınca bu durumun PKK/YPG terör örgütünün ağır kayıplar yaşadığının, etkisiz hale getirilen ve kaçarak teslim olan örgüt mensuplarının yerine eleman temin etmekte zorluk çektiğinin, dağılma noktasına gelen örgütün son çırpınışlarının bir göstergesi olduğu ifade edildi. - ANKARA

Kızıltepe, YPG, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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