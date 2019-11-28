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Terör örgütü PKK/YPG/KCK çocukları ön saflara yolladı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarıyla icra ettiği gerek Pençe serisi operasyonları gerekse Barış Pınarı Harekatıyla zor durumda kalan PKK/KCK/YPG terör örgütünün;

28.11.2019 15:55 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:00Terör örgütü PKK/YPG/KCK çocukları ön saflara yolladı
Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarıyla icra ettiği gerek Pençe serisi operasyonları gerekse Barış Pınarı Harekatıyla zor durumda kalan PKK/KCK/YPG terör örgütünün; etkisiz hale getirilen teröristlerin yerine eleman bulmakta zorlandığı, kimsesiz çocuk yurtlarından kaçırdığı çocuklardan sözde "Genç Taburu" oluşturduğu bilgisi alındı.

Güvenlik güçlerine teslim olan E.K. adlı terörist, örgütün son dönemde oldukça fazla terörist ve güç kaybettiğini, eleman eksikliğinin had safhaya çıktığını, kaçırılan kimsesiz çocuklardan oluşturulan sözde "Genç Taburu"ndaki çocukların 9-16 yaş aralığında olduğunu ve bu çocukların Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı kullanılmak için ön saflara sürüldüğünü söyledi.

Güvenlik kaynaklarınca bu durumun PKK/YPG/KCK terör örgütünün eleman temin etmede sıkıntı çektiğinin, elebaşıların kendi canlarını kurtarmak için çocukları bile bile ölüme gönderdiğinin göstergesi olduğu belirtildi. - ANKARA

YPG, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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