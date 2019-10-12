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Terör örgütü PKK/YPG Nusaybin'deki sivilleri böyle vurdu

PKK/YPG'li teröristlerin Suriye'nin Kamışlı kentinden Nusaybin'e havan topu fırlattığına dair görüntüler ortaya çıktı. Teröristlerin Suriye'den düzenlediği saldırılarda 11 sivil hayatını kaybetmişti.

12.10.2019 09:51

Mardin'in Nusaybin ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerce sivillere yönelik düzenlenen saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde akşam saatlerinde başlayan karşılıklı çatışmalar sırasında Yenituran Mahallesi Eski Hamam sokağına havan topları düştü. Çok sayıda eve isabet eden havan topları nedeniyle birçok kişi ağır yaralandı.

YPG'Lİ TERÖRİSTLER, KAMIŞLI'DAN HAVAN TOPU ATTI

Nusaybin'de Mardin'in Nusaybin ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerce sivillere yönelik düzenlenen saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmesine neden olduğu düşünülen YPG'lilerin havan topunu atarken çekişmiş videosu sosyal medyada paylaşıldı.

Kamışlı'nın merkezindeki parkta çekildiği belirtilen görüntülerde birkaç YPG'linin parkın içine yerleştirdikleri havan topunu Nusaybin'e ateşlediği görülüyor.

Suruç'ta da Suriye'den fırlatılan havan topları nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

Terör örgütü PKK/YPG Nusaybin'deki sivilleri böyle vurdu

Nusaybin, Suriye, PKK, Güncel

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