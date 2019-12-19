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Terör örgütü PKK/YPG, Türkiye sınırında yine sivilleri hedef aldı! 3'ü çocuk 5 ölü

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Rasulayn ilçesinin güneyindeki Tel Halaf'ta terör örgütü PKK/YPG tarafından sivillere yönelik saldırı gerçekleştirildi. Bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 3'ü çocuk 5 sivil hayatını kaybetti.

19.12.2019 16:55 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:13

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan Rasulayn'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 5 sivil hayatını kaybetti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı Bölgesi'ndeki masum sivillere yönelik kalleş saldırılarına devam ediyor. Bebek katili teröristler Rasulayn'ın güney batısındaki Tel Halaf meskun mahallinde patlattıkları bombalı araç ile 3'ü çocuk olmak üzere 5 masum sivili daha katletti." ifadeleri kullanıldı.

MUTABAKATA RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

Terör örgütü YPG/PKK, örgütün Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekilmesine ilişkin Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim'de varılan mutabakata rağmen, Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri ile çevrelerinde saldırılarını sürdürüyor.

YPK/PKK, Tel Abyad ve Rasulayn'da çok sayıda bombalı araç saldırısı düzenlemişti.

Terör örgütü PKK/YPG, Türkiye sınırında yine sivilleri hedef aldı! 3'ü çocuk 5 ölü

YPG, PKK, Güncel


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