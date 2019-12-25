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Terör örgütü PKK/YPG yine sivilleri hedef aldı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) PKK/YPG'li teröristlerin Cerablus ilçe merkezinde el yapımı patlayıcı (EYP) yüklü iki motosikleti uzaktan kumandayla patlatması sonucu 14 sivilin yaraladığını bildirildi.

25.12.2019 13:12 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:12 Terör örgütü PKK/YPG yine sivilleri hedef aldı
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) PKK/YPG'li teröristlerin Cerablus ilçe merkezinde el yapımı patlayıcı (EYP) yüklü iki motosikleti uzaktan kumandayla patlatması sonucu 14 sivilin yaraladığını bildirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ndeki Cerablus ilçe merkezinde yine masum sivilleri hedef aldığı belirtildi.
Açıklamada, el yapımı patlayıcı yüklü iki motosikleti uzaktan kumandayla patlatan teröristlerin, aralarında çocukların da bulunduğu 14 sivili yaraladığı kaydedildi.

YPG, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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