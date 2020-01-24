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Terör örgütü propagandası yapan 3 kişi yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde terör örgütü propagandası yapan 3 kişi jandarma tarafından yakalandı.

24.01.2020 12:28 | Son Güncelleme: 24.01.2020 12:33Terör örgütü propagandası yapan 3 kişi yakalandı

'in ilçesinde terör örgütü propagandası yapan 3 kişi jandarma tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Komutanlığınca, TEM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığından oluşturulan özel ekipler tarafından DHKP/C, THKO, THKP/C ve DEV-YOL terör örgütlerinin sosyal medya üzerinden propaganda faaliyetlerini yaptığı tespit edilen Edremit İlçe Merkezinde ikamet eden S.Ö., S.Ç., ve H.U. isimli şahıslar hakkında Edremit Terör Savcısının talimatı gereği işlem yapıldı. - BALIKESİR


Balıkesir, Jandarma, Edremit, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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