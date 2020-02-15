Haberler » 3. Sayfa » Terör örgütü propagandası yapan 8 kişi gözaltına alındı - Haberler

Terör örgütü propagandası yapan 8 kişi gözaltına alındı

Mersin'in Tarsus ilçesi sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.

15.02.2020 11:39 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:39Terör örgütü propagandası yapan 8 kişi gözaltına alındı
'in ilçesi sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri ile istihbaratın ortak olarak yaptıkları çalışmada, sosyal medya üzerinden terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre etti. TEM ve istihbarat ekipleri, sabaha karşı yaptıkları operasyonda, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen E.Y., M.K.,H.G., M.Ş.D., M.Y.,M.Ç., L.Ç. ve A.Ç. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - MERSİN

Mersin, Tarsus, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
10:57  15 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:38  Evrim Keklik kimdir? Survivor'a katılan Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?
10:24  The Divergent Series: Allegiant filmi konusu nedir? The Divergent Series: Allegiant oyuncuları ve The Divergent Series: Allegiant özeti!
10:24  Oflu Hoca'nın Şifresi filmi konusu nedir? Oflu Hoca'nın Şifresi oyuncuları ve Oflu Hoca'nın Şifresi özeti!
15.02.2020 13:19:46