Terör Örgütü Propagandası Yapan 8 Kişi Gözaltında

Aralarında HDP
üyelerinin de bulunduğu Edremit
ilçesinden 4, Ayvalık
ilçesinden 3, Bandırma
ilçesinden 1 kişi olmak üzere toplam 8 kişi, terör örgütü propagandası yaptığı için gözaltına alındı.
Edremit'ten Y.G., A.K., E.Ş., H.İ.G., Ayvalık'tan A.Ö., E.A., V.K.D., Bandırma'dan T.Ö., terör örgütü propagandası yaptığı için Balıkesir
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyon sonucu gözaltına alındı ve yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu.
Soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR
Bandırma, Ayvalık, Edremit, 3. Sayfa
Kaynak: İHA