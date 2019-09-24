Terör örgütü propagandası yapan şahıs tutuklandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan uygulamada yakalanan 13 şahıstan, terör örgütü propagandası yapan 1 kişi tutuklandı.



Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 222 personelin katılımı ile icra edilen huzur ve güven (Aranan Şahısların Yakalanması) uygulaması kapsamında bin 834 kişinin sorgusu yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 13 şahıs yakalandı. Terör örgütü propagandası yapan 1 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA