16 Mart 2019, 20:08
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Terör Örgütü Propagandası Yapmaktan Gözaltına Alınan Şarkıcı Ferat Üngür, Serbest Bırakıldı

Diyarbakır'da sosyal medyada terör örgütü propagandası yapmaktan gözaltına alınan O Ses Türkiye birincisi Ferat Üngür, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Diyarbakır'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şarkıcı Ferat Üngür'ün Terörle Mücadele Şubesinde ifadesi alındı. Üngür, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"SOSYAL MEDYA BEĞENİSİ NEDENİYLE BİLGİME BAŞVURULMUŞTUR"

Ferat Üngür sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"16 Mart 2019 tarihinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nce ilgimin bulunmadığı sosyal medya beğenisi nedeniyle bilgime başvurulmuştur. Bahse konu işlemin yapılmasının hemen ardından Emniyet Müdürlüğünden çıktığımı ve günlük programıma devam ettiğimi ifade eder, saygılarımı sunarım

Diyarbakır, Magazin, Güncel


YORUMLAR (6)
ÇARŞI: Şükerler olsun.
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TURK KAGAN: Devlete sonsuz destek teror konusunda
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LİCELİ: düzgün adamın işi zor bu memlekette
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TOLGA TÜRKOGLU: Nedense bu güzelim Vatanin ekmeyini yiyenler hainlik yapma pesindeYasadigi Vatanin Bayragina ihanet edenin bu toplumda kabulenme hakki kezinlikle yokturVatan Namus Seref TÜRKIYE
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