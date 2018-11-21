Terör Örgütü Propagandası Yaptığı İddiası

Edirne
'de, terör örgütü PKK
propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Edirne Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye
'ye giriş yapan A.M.L'yi gözaltına aldı.
Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi
'ne getirildi. Romanya
'da oturduğu tespit edilen A.M.L, savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece "terör örgütü PKK propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü,Edirne
21 Kasım 2018 Çarşamba 17:52