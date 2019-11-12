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Terör örgütü propagandasına 2 gözaltı

AYDIN'da, sosyal medya hesabından PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 2 kişi, gözaltına alındı.

12.11.2019 16:41 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:41Terör örgütü propagandasına 2 gözaltı

AYDIN'da, sosyal medya hesabından PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 2 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin evinde yapılan aramada, çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Germencik'in Reisköy Mahallesi'nde yaşayan V.K. ile M.Y.'nin, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığını ve elinde silahla fotoğraf paylaştığını belirledi. Jandarma ekipleri, saat 10.30'da, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. V.K.'ye ait evde ruhsatsız pompalı av tüfeği, ruhsatsız kurusıkı tabanca, 5 mermi, siyah kılıf içinde av bıçağı ele geçirildi. V.K. ve M.Y., gözaltına alındı.



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Kaynak: DHA

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