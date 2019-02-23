Terör Örgütü Propagandasına Gözaltı

Kayseri
'de, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen üniversite öğrencisi Ö.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Yer tespitinin ardından düzenlenen operasyonda Ö.D, gözaltına alındı.
Şüphelinin ikametinde yapılan aramada terör örgütüne ait dijital materyaller ve örgütsel fotoğraflar ele geçirildi.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel
Kaynak: AA