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Terör örgütü propagandasında 12 gözaltı

Gaziantep'te terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanışının yıl dönümü nedeniyle sosyal medyadan propaganda yapan 12 kişi operasyonla gözaltına alındı.

14.02.2020 11:30 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:30Terör örgütü propagandasında 12 gözaltı
'te terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanışının yıl dönümü nedeniyle sosyal medyadan propaganda yapan 12 kişi operasyonla gözaltına alındı.

Gaziantep'te, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü elebaşının 15 Şubat 1999 tarihinde yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü yanlısı paylaşımlar yapan ve örgütün propagandasını yaptığı tespit edilen şahıslara operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan 12 şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi, 3'ü ise serbest bırakıldı - GAZİANTEP

Gaziantep, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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