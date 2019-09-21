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- Terör Örgütü Sınırın Sıfır Noktasında Mevzilendi

- Terör örgütü sınırın sıfır noktasında mevzilendiTEL ABYAD - Suriye'nin sınır ilçesi Telabyad'da YPG/PKK'lı teröristler sivillere ait bir evi işgal ederek burada mevzilendi.

21.09.2019 17:10
- Terör örgütü sınırın sıfır noktasında mevzilendi
TEL ABYAD - Suriye'nin sınır ilçesi Telabyad'da YPG/PKK'lı teröristler sivillere ait bir evi işgal ederek burada mevzilendi.
Suriye'nin Rakka kentine bağlı sınır ilçesi Telabyad'da YPG/PKK'lı teröristler, işgal ettikleri evin çevresini toprakla kapatıp üzerine paçavralarını astı. Mevziye çevrilen ev ve paçavralar Türkiye tarafından çıplak gözle rahatlıkla görülürken, teröristlerin evin damında silahlarıyla gezindikleri görüntülendi.
Bugün öğle saatlerinde ise Telabyad ve iç kesimlerinde iki ülkeye ait 4 helikopterle 6. devriye uçuşu gerçekleştirildi. Devriyeler gerçekleştiği sırada teröristler, sınırın sıfır noktasına kurdukları mevziden adeta sınırı izlemeye aldı.
- Terör Örgütü Sınırın Sıfır Noktasında Mevzilendi

Suriye, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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