Haberler » Güncel » Terör örgütü şüphelisi göçmenlerin arasına gizlenmiş

Terör örgütü şüphelisi göçmenlerin arasına gizlenmiş

İzmir'de durdurulan bir kamyonette, 26 düzensiz göçmen ile PKK/KCK terör örgütünün sözde şehir yapılanması YPS üyesi zanlı yakalandı.

17.10.2019 20:11Terör örgütü şüphelisi göçmenlerin arasına gizlenmiş
İzmir'de durdurulan bir kamyonette, 26 düzensiz göçmen ile PKK/KCK terör örgütünün sözde şehir yapılanması YPS üyesi zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesinde metruk bir alanda yabancı uyruklu göçmenlerin toplanacağı istihbaratına ulaştı.
Alanı gözetim altına alan ekipler, kamyonete binen yabancı uyruklu göçmenleri bir süre takip ettikten sonra aracı durdurdu.
Kamyonette 9'u Filistin 17'si Suriye uyruklu 26 düzensiz göçmek ile S.A, isimli şüpheli yakalandı.
Ekiplerce yapılan araştırmada S.A'nın, PKK/KCK terör örgütünün sözde şehir yapılanması YPS üyesi olmak suçundan işlem gördüğü ve arandığı belirlendi. Zanlı gözaltına alındı.
Araçta 7 can yeleği, 14 şambrel ve 4 pompa ele geçirilirken, göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü, İzmir, PKK, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:17 Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile bir araya geldi (3)
20:16 Lise öğrencileri Van Gölü sahilinde çöp topladı
20:16 Prof. dr. özyaral zıkkımın kökünü ye, ne yiyeceğiz
20:15 Beştepe'de ABD Heyeti ile yapılan görüşme, toplam 4 saat 20 dakika sürdü
20:15 Erdoğan-Pence görüşmesi sona erdi
20:15 Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'ndan yeni görüntüler paylaştı
20:14 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Pence başkanlığındaki...
17.10.2019 20:18:58