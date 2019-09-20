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Terör örgütü üyeleri bulunduğu ihbarı yapılan araçtan kaçak göçmenler çıktı

TEKİRDAĞ'da, 'terör örgütü üyelerinin bulunduğu' ihbarı üzerine durdurulan araçta, Irak uyruklu 5 kaçak göçmen bulundu.

20.09.2019 16:53Terör örgütü üyeleri bulunduğu ihbarı yapılan araçtan kaçak göçmenler çıktı
TEKİRDAĞ'da, 'terör örgütü üyelerinin bulunduğu' ihbarı üzerine durdurulan araçta, Irak uyruklu 5 kaçak göçmen bulundu.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine, Edirne'nin Keşan ilçesinden Tekirdağ il merkezine, içinde terör örgütü üyelerinin bulunduğu bir aracın geldiği yönünde ihbar yapıldı. Polis, aracın plakasını tespit edip, İstanbul istikametindeki Atatürk Orman Çiftliği Mevkii'nde önlem aldı. Yol trafiğe kapatılarak, şüpheli araç durduruldu. Araçtan indirilip, yere yatırılarak üzerleri aranılan 6 şüpheliden 5'inin Iraklı kaçak göçmen olduğu ortaya çıktı.
Türk araç sürücü ile birlikte gözaltına alınan kaçak göçmenler, yasadışı yollarla gittikleri Yunanistan'dan paraları, cep telefonları ve değerleri eşyaları alındıktan sonra Türkiye gönderildiklerini, İstanbul'da gitmek için de Keşan'da otostop yaparak, araca bindiklerini anlattı.
Adı açıklanmayan araç sürücüsü de 5 kişiyi otostop yaptıkları sırada aracına aldığını ifade etti.
Kaçak göçmenler ile sürücünün sorguları sürüyor.




Tekirdağ, Keşan, Irak, Güncel

Kaynak: DHA

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