Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Terör örgütü üyeliğinden aranan kişi yakalandı - Güncel

Terör örgütü üyeliğinden aranan kişi yakalandı

Kastamonu'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla aranan kişi gözaltına alındı.

19.03.2020 23:35 | Son Güncelleme: 19.03.2020 23:36
Kastamonu 'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla aranan kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kentteki turistik bir işletmeye iş başvurusunda bulunan terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla aranan B.D, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.D, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Terör örgütü üyeliğinden aranan kişi yakalandı

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Terör örgütü üyeliğinden aranan kişi yakalandı
Etiketler : Kastamonu, Jandarma, PKK, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4’e, vaka sayısı 359’a yükseldi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi
Son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168’i pozitif çıktı Güncel
Son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı
Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için ’3 gün alkışlayalım’ çağrısı yaptı Güncel
Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için "3 gün alkışlayalım" çağrısı yaptı
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri Güncel
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri
Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı Güncel
Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı
Bakan Soylu’dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ’cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor Güncel
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Güncel
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Loading