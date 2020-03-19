Terör örgütü üyeliğinden aranan kişi yakalandı
Kastamonu'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla aranan kişi gözaltına alındı.
19.03.2020 23:35 | Son Güncelleme: 19.03.2020 23:36
Kastamonu 'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla aranan kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kentteki turistik bir işletmeye iş başvurusunda bulunan terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla aranan B.D, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.D, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kentteki turistik bir işletmeye iş başvurusunda bulunan terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla aranan B.D, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.D, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA