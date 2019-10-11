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Terör örgütü yandaşları Almanya'da bir cami ve lokale saldırdı

Almanya'nın Bad Salzuflen kentinde terör örgütü PKK/PYD yandaşları, bir cami ve Türk lokaline eş zamanlı saldırarak maddi zarar verdi.

11.10.2019 12:06Terör örgütü yandaşları Almanya'da bir cami ve lokale saldırdı
Almanya'nın Bad Salzuflen kentinde terör örgütü PKK/PYD yandaşları, bir cami ve Türk lokaline eş zamanlı saldırarak maddi zarar verdi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Mevlana Camisi'ne yerel saatle 22.30 sularında gelen terör örgütü yandaşları, caminin önündeki direğin ipini kesip direkteki Türk bayrağını alarak kaçtı.
Aynı saatlerde lokale saldıranlar ise binanın camlarını kırıp içeri yangın söndürme tüpü atarak binaya zarar verdi.
Polis, her iki olayla ilgili soruşturma başlattı.

Almanya, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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