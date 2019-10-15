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- Terör örgütü yandaşları, Almanya'da Türk dükkanlarına saldırdı

- Terör örgütü yandaşları, Almanya'da Türk dükkanlarına saldırdıHERNE - Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Herne kentinde, terör örgütü PKK/PYD yandaşları Türk dükkanlarına saldırdı.

15.10.2019 14:04
- Terör örgütü yandaşları, Almanya'da Türk dükkanlarına saldırdı
HERNE - Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Herne kentinde, terör örgütü PKK/PYD yandaşları Türk dükkanlarına saldırdı.
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne bağlı Herne şehrinde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusunun (SMO), Fırat'ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için yürüyüş düzenleyen terör örgütü yandaşları, Türk dükkanlarına saldırdı. Türkiye'ye karşı slogan atan terör yandaşlarına karşı, mahalledeki Türklerin tepki göstermesi üzerine olay çıktı. Terör yandaşları, Türklere ait bir kahvehaneye ve bir küçük dükkana saldırdı. Çıkan olaylarda 1'i polis, 5 kişi yaralandı.
Çevredeki Türkler, olaylara tepki gösterirken, çıkan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Terör örgütü yandaşları, Almanya'da Türk dükkanlarına saldırdı

Ren Vestfalya, Almanya, Güncel

Kaynak: İHA

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