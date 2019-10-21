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Amerikan televizyonu, askerlerinin taşlandığı görüntüyü "Maskaralık" olarak servis etti

Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşma çerçevesinde Suriye'nin kuzeyinden çekilen ABD askerleri, terör örgütü yandaşları tarafından taşlandı. Amerikan televizyonu, bu görüntüyü "Maskaralık" olarak servis etti.

21.10.2019 13:12

ABD askerleri Suriye'nin kuzeyinden çekilirken, dünya Kamışlı'dan gelen iki görüntüyü konuşuyor.

ÖNCE DURDURMAK İSTEDİLER

İlk görüntü, Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında yer alan kentte akşam saatlerinde çekilmiş. Terör örgütü YPG yandaşları, Kamışlı'dan ayrılan ABD zırhlı araçlarının önüne geçip durdurmak istiyor. Ellerinde pankartlar taşıyan göstericiler, Amerikan birliklerinin Kamışlı'yı terk etmemesini istiyor.

SONRA TAŞLADILAR

Gündüz kaydedilen bir başka görüntü ise inanılmaz sahneleri dünyaya gösterdi. Kamışlı'yı terk eden Amerikan askerlerinin YPG taraftarlarınca taşlandığı görüldü. ABD bayrağı dalgalanan zırhlı araca taşların yanı sıra çürük meyve de atıldı. Amerikan ABC televizyonu görüntüyü "Ne maskaralık" cümlesiyle servis etti.

Amerikan televizyonu, askerlerinin taşlandığı görüntüyü

Amerika Birleşik Devletleri, Mardin, Suriye, Dünya, Güncel

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