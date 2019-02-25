Terör Örgütü Yandaşları Avrupa Konseyi Binasına Saldırdı! Çok Sayıda Gözaltı Var

Fransa'nın Strazburg kentinde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın tutukluluk şartlarını protesto etmek amacıyla Avrupa Konseyi binasına ve polise saldıran 43 terör örgütü PKK yandaşı gözaltına alındı.
PKK YANDAŞLARI TAŞKINLIK YAPIP ÇEVREYE SALDIRDI
Yerel basında yer alan haberlere göre, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın tutukluluk şartlarını protesto amacıyla Avrupa Konseyi önünde gösteri düzenleyen PKK yandaşları, taşkınlık yaparak çevreye saldırdı.
Taş ve tehlikeli cisimler atarak Avrupa Konseyi binasının camları ve kapısını kıran PKK sempatizanları, binanın dışındaki çöp bidonunu da ateşe verdi.
3 POLİSİN YARALANDIĞI OLAYDA 43 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Taşlarla 3 polisi yaralayan terör örgütü yandaşlarından 43'ü gözaltına alındı.
Avrupa Konseyi İletişim Direktörü Danile Holtgen, basına yaptığı açıklamada, saldırının kabul edilemez olduğunu belirtti.
Gösterinin düzenlendiği Avrupa Bulvarı'nda yoğun güvenlik önlemleri alındı.
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