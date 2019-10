Terör örgütü yandaşlarının saldırısına uğrayan Sancaktepe Belediye Başkanı o anları anlattı

Londra'da terör örgütü PKK yandaşlarının saldırısına uğrayan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, o anları anlattı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da terör örgütü yandaşları polis koruması eşliğinde dün gösteri yaptı. Uluslararası Dünya Belediyeler Birliği Toplantısı için Londra'da bulunan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, bu sırada gösteri yapılan yerin yakınından geçerken terör örgütü yandaşlarının saldırısına uğradı. O anları anlatan Başkan Döğücü, "Strasbourg'da toplantımız vesilesi ile buraya geçiş yapmak için buraya gelirken Londra meydanda parlamento binasının olduğu geniş meydanda PKK terör örgütü yandaşları ve onların grubuna rastladık. Protesto yapmak için toplanmışlardı. Ellerinde pankartlar, Türkiye ve Cumhurbaşkanımızın aleyhinde pankartlar, yaptıkları karalamalar, iftiralarla dolu programın ortasına düştük. Oradan denk geldiğimiz bu ortamda ben ve benim gibi rahatsız olacağına inandığım Türk vatandaşlarının da olduğunu düşünüyorum" dedi.

"HER DUYARLI TÜRK VATANDAŞI GİBİ SESSİZ KALAMADIK"

Avrupa'da bu tür organizasyonlarda müthiş bir iftira yapıldığını ve Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının bundan rahatsız olduğuna inandığını kaydeden Döğücü, "Oradan geçerken, onların propagandalarını görünce her duyarlı Türk vatandaşı gibi sessiz kalamadık ve kendilerine 'yalan söylüyorsunuz', 'insanları yanıltıyorsunuz' diye sesli müdahalede bulununca üzerimize doğru koşmaya başladılar. Orada 2-3 polisle takip ediliyordu grup. Bize tepki verenlere karşı zayıf kaldılar" dedi.

"SAĞ SALİM ORADAN AYRILDIK"

Polisin sonradan müdahale ettiğini vurgulayan Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü, "Önlerini kestiler ve bize ulaşmalarını engellediler onun dışında büyük müdahalede bulunmadılar ben zayıf olduğunu düşünüyorum. Biz Türkiye'de bir başka ülkenin vatandaşına bu tür müdahalede bulunulmasına çok sert karşılık veririz. Orada sert bir karşılık göremedik. Ama yine de teşekkür ediyoruz. Görevlerini yaptılar bize ulaşmalarına engel oldular. Sağ salim oradan ayrıldık" ifadelerini kullandı.

"TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARININ YAPTIKLARINA MÜSAADE EDEMEZDİK"

Başkan Döğücü, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Bir başkentteyiz ve kara propaganda var. Buna karşı sadece kameralarla kayıt atına alıp, düzeni sağlamaktan başka bir şey yapmıyorlardı. Kimse müdahale etmedi ama orada biz duyarsız ve sessiz kalamadığımız için böyle bir arbede oluştur. Belki Avrupa'nın her yerinde bu kara propagandaya bu şekilde müdahale ediyorlar. Oysa bu terör yandaşlarının yaptıkları tamamen antipropaganda. Suriyeli çocukları bizim öldürdüğümüzü ifade ediyorlar. Bununla ilgili Türkiye'yi, Cumhurbaşkanımızı, Mehmetçiği, herkesi zan altında bırakıyorlar. Oysa ben bir anne olarak, bir Mehmetçik askere gönderen anne olarak buna sessiz kalamazdım. Bizim askerimiz sınırda Suriyelilerin güvenliği için güvenli bölgenin oluşması için bu terör örgütü mensuplarının yaptıklarına müsaade edemezdik. Bunun Avrupa'nın diğer kentlerinde olduğu gibi buna son verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Avrupa'daki vatandaşlarımız çok rencide oluyorlar."

(İHA)

Kaynak: İHA