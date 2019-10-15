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Terör örgütü yandaşlarının saldırısına uğrayanlara ziyaret

Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, Almanya'nın Hagen şehrinde terör örgütü YPG/PKK yandaşlarınca zarar verilen iş yerleri ile darp edilen vatandaşları ziyaret etti.

15.10.2019 19:54Terör örgütü yandaşlarının saldırısına uğrayanlara ziyaret
Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, Almanya'nın Hagen şehrinde terör örgütü YPG/PKK yandaşlarınca zarar verilen iş yerleri ile darp edilen vatandaşları ziyaret etti.
Başkonsolos Cebeci, ziyaretinde yaptığı açıklamada, saldırıya uğrayanlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, saldırıları şiddetle kınadığını belirtti.
Cebeci, "Saldırganların bir an önce yakalanarak adalet önüne çıkarılmalarını, Alman makamlarının da vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli tedbirleri almalarını bekliyoruz. Konunun ilgili makamlar nezdinde takipçisi olacağız." dedi.
Dün akşam saatlerinde kalabalık şekilde sokağa çıkan terör örgütü YPG/PKK yandaşları, aralarında bir caminin de bulunduğu, Türklere ait bazı iş yerlerine zarar verip camlarını kırmış, kendilerini engellemeye çalışanlara saldırarak darp etmişti.

Almanya, YPG, Güncel

Kaynak: AA

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