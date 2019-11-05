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Terör örgütü YPG bir kez daha sivilleri hedef aldı: Saldırıyı gerçekleştiren terörist yakalandı

Bölücü terör örgütü YPG, Tel Abyad şehir merkezinde bombalı araçla saldırı düzenledi. Saldırıda ölen veya yaralanan olmazken, saldırıyı gerçekleştiren terörist sağ yakalandı.

05.11.2019 16:31 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:47

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO), Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG tarafından oluşturulmak istenen terör koridorunu yok etmek, bölgeye huzur ve güven getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad şehir merkezinde bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen veya yaralanan olmazken, saldırıyı gerçekleştiren terörist sağ yakalandı.

TEL ABYAD BOMBACISI YAKALANDI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Eli kanlı PKK/YPG'li teröristler bir kez daha sivilleri hedef aldı. Katillerin Tel Abyad şehir merkezinde saat 12:15'te düzenledikleri bombalı araç saldırısında ölen ve yaralanan olmadı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist sağ yakalandı. Teröristlerle mücadelemiz devam edecek." ifadelerine yer verildi.

11 PATLAMAMIŞ ESKİ UÇAK MÜHİMMATI İMHA EDİLDİ

Öte yandan, Bakanlık'tan yapılan bir diğer açıklamada da, "Tel Abyad'da, PKK/YPG'li teröristlerce EYP yapımında kullanmak üzere toplanmış 11 adet patlamamış eski uçak mühimmatı, SAS Timlerimiz tarafından imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

İşte eski uçak mühimmatının imha edildiği o anlar:

Terör örgütü YPG bir kez daha sivilleri hedef aldı: Saldırıyı gerçekleştiren terörist yakalandı

Telabyad, YPG, Güncel


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