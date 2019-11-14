Terör örgütü YPG'nin sivillere yönelik saldırısı son anda önlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge oluşturmak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındıran Tel Abyad'da, terör örgütü YPG/PKK'nın bombalı araçla saldırı girişimi son anda engellendi.

KONTROLLÜ ŞEKİLDE İMHA EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin sivillere yönelik yeni bir bombalı araç saldırısı son anda önlendi. Tel Abyad güneyindeki Hamam Turkuman'da patlatılmak üzere hazırlanan bombalı araç ele geçirildi. Sivillerin zarar görmemesi için araç boş bir arazide kontrollü şekilde imha edildi." ifadeleri kullanıldı.