Terör örgütü YPG/PKK, 18 sivilin öldüğü bombalı saldırıyı Münbiç üzerinden planladı

Suriye'nin kuzeyinde yer alan El Bab'ta bombalı araç patlatarak 18 sivili katleden en az 30 kişiyi de yaralayan PKK/YPG'li terörist, MİT'in başarılı operasyonu ile yakalanmıştı. Türk güvenlik güçleri saldırıyla ilgili yeni ayrıntılara ulaştı. Terör örgütü YPG/PKK, bombalı saldırıyı Münbiç üzerinden planlandığı bilgisine ulaşıldı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Türk güvenlik güçleri, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde 18 sivilin şehit olduğu bombalama eylemini gerçekleştiren teröristlerin tespiti ve yakalanması için koordineli çalışmalar yürütüyor.

Failin tespit edilmesinde, Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde güvenliğin sağlanması için yerel unsurlardan oluşturulan sivil polis yapılanması ile jandarmanın, önemli rol aldığı öğrenildi.

SALDIRIDA KULLANILAN ARACI PKK'NIN MÜNBİÇ SORUMLUSU TEMİN ETTİ

Eylemin hemen ardından yapılan çalışmalarda saldırıda kullanılan gri renkli "Hyundai Starex" marka panelvan tipi minibüsün, terör örgütü YPG/PKK'nın Münbiç genel sorumlusu İskender (K) ile Ebu Ziyad (K) isimli terör örgütü mensupları tarafından temin edildiği öğrenildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı ve jandarma ekiplerinin, dün gece gerçekleştirdiği ortak operasyonda, söz konusu elebaşların görevlendirdiği terörist A.Y. yakalandı.

NE OLMUŞTU?

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bulunan Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 18 kişi hayatını kaybetmişti. İşlek bir yerde meydana gelen patlama en az 18 kişinin ölümüne, 30 kişinin yaralanmasına yol açmıştı.