- Terör örgütü YPG/PKK, 20 bin dönüm tarım arazisini yaktı

- Terör örgütü YPG/PKK, 20 bin dönüm tarım arazisini yaktı YPG/PKK'lı teröristler, Barış Pınarı Harekatı'yla kurtarılan Rasulayn'ın batısındaki Mabrouka kasabası çevresinde sivillere ait yaklaşık 20 bin dönüm tarım arazisini yaktı.

11.06.2020 13:52 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:53
- Terör örgütü YPG/PKK, 20 bin dönüm tarım arazisini yaktı
RESULAYN - YPG/PKK'lı teröristler, Barış Pınarı Harekatı'yla kurtarılan Rasulayn'ın batısındaki Mabrouka kasabası çevresinde sivillere ait yaklaşık 20 bin dönüm tarım arazisini yaktı.
YPG/PKK'lı teröristler, Barış Pınarı Harekatı'yla kurtarılan Rasulayn'ın batısındaki Mabrouka kasabası çevresinde sivillere ait yaklaşık 20 bin dönüm tarım arazisini yaktı. Ateşe verilen tarım arazilerindeki mahsullerin tamamı zarar görürken, yangın yaklaşık 150 koyunun telef olmasına da neden oldu. - Terör örgütü YPG/PKK, 20 bin dönüm tarım arazisini yaktı

Kaynak: İHA

Etiketler: Barış Pınarı Harekatı, YPG, Güncel, Haber

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