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Terör örgütü YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırdı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü YPG/PKK'nın Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Suriye Milli Ordusu (SMO) mevzilerine saldırı düzenlemesi üzerine top atışlarıyla karşılık verdi.

04.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:00Terör örgütü YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırdı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü YPG/PKK'nın Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Suriye Milli Ordusu (SMO) mevzilerine saldırı düzenlemesi üzerine top atışlarıyla karşılık verdi.
Terör örgütü YPG/PKK, Tel Abyad'ın güneyinde Rakka'nın Ayn İsa'nın kırsalında SMO unsurlarına saldırı düzenledi. Saldırıda SMO'dan 4 asker şehit oldu.
Saldırıdan sonra Ayn İsa kırsalında Hırbet Kerem hattında SMO unsularıyla teröristler arasında şiddetli çatışmalar çıktı.
TSK topçusu, Tel Abyad'ın güneyinde Ayn İsa'da ve Rasulayn'ın güneydoğusunda Tel Temir'de terör örgütünün mevzilerini ateş altına aldı.
YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekilmesine ilişkin Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim'de varılan mutabakata rağmen, Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri ile çevrelerinde saldırılarını sürdürüyor.

Barış Pınarı Harekatı, YPG, Güncel

Kaynak: AA

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