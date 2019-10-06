Terör örgütü YPG/PKK'da operasyon paniği! Sınır hattına blok sevk ediyorlar

Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı "Barış Pınarları" ifadesi operasyonun kod adı olarak yorumlanmış, sosyal medyada "BarısPınarıHarekatı" hashtag'iyle binlerce ileti paylaşılmıştı.

BETON BLOKLAR TAŞIYORLAR

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK, sınır hattında kazılan tünellere döşenmek üzere beton bloklar taşıyor.

TERÖR ÖRGÜTÜNDE PANİK

Suriye'de ABD'nin terörle mücadele bahanesiyle desteklediği terör örgütü YPG/PKK, işgalindeki Haseki kentine bağlı Ras'ül Ayn ilçesinde sınır hattında kazılan tünellere döşenmek üzere beton bloklar sevk ediyor.

CEYLANPINAR'DAN GÖRÜLDÜ

Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu'nun Fırat'ın doğusunda olası askeri operasyonuna karşı panikleyen terör örgütünün beton blok taşıma çalışmaları, Ras'ül Ayn karşısında bulunan Ceylanpınar ilçesinden görüldü.

TSK'YA AİT ZIRHLI ARAÇLAR DEVRİYE FAALİYETİNİ SÜRDÜRÜYOR

Öte yandan, gün içerisinde zaman zaman Ras'ül Ayn üzerinde ABD helikopterinin devriye attığı gözlendi. Hareketliliğin yaşandığı sınır hattında TSK'ya ait zırhlı araçlar yoğun devriye faaliyetini sürdürüyor.

ÖSO OPERASYON HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Suriye'de TSK'nın Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı gibi harekatlarında yer alan ÖSO mensupları, muhtemel yeni operasyon hazırlıklarını da tamamlamıştı.