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Terör örgütü YPG/PKK'dan Ceylanpınar'a havan saldırısı

YPG/PKK'lı teröristler tarafından Ceylanpınar ilçesine havan mermili saldırı düzenlendi.

14.10.2019 14:58Terör örgütü YPG/PKK'dan Ceylanpınar'a havan saldırısı
YPG/PKK'lı teröristler tarafından Ceylanpınar ilçesine havan mermili saldırı düzenlendi.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Bu arada, Rasulayn kırsalından YPG/PKK'lı teröristler atılan havan mermisi Ceylanpınar ilçesinde taziye kabullerinin yapıldığı bir binanın duvarına isabet etti.
Ölen veya yaralanın olmadığı saldırıda, binada hasar meydana geldi.

Ceylanpınar, YPG, Güncel

Kaynak: AA

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