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Terör örgütü YPG/PKK'dan Ceylanpınar'da sivillere saldırı

Ceylanpınar Kaymakamı Mehmet Keklik, ilçeye yönelik bugün düzenlenen terör saldırılarında 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

10.10.2019 15:20Terör örgütü YPG/PKK'dan Ceylanpınar'da sivillere saldırı
Ceylanpınar Kaymakamı Mehmet Keklik, ilçeye yönelik bugün düzenlenen terör saldırılarında 6 kişinin yaralandığını bildirdi.
Keklik, yaptığı açıklamada, ilçenin karşısında yer alan Rasulayn bölgesindeki YPG/PKK'lı teröristler tarafından ilçeye yönelik saldırıların yapıldığını söyledi.
Saldırılar sırasında bazı vatandaşların yaralandığını ifade eden Keklik, "Ceylanpınar'daki terör saldırılarında 6 kişi yaralandı. Hastanedeki tedavileri süren kardeşlerimizin sağlığına kavuşması için dua ediyoruz." diye konuştu.
Keklik, saldırılarda bazı sivillerin hayatını kaybettiği yönündeki iddialara ilişkin de "Gün içerisinde ilçe merkezine yönelik terör saldırılarında çok şükür hayatını kaybeden vatandaşımız olmadı." ifadelerini kullandı.

Ceylanpınar, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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