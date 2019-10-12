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Terör örgütü YPG/PKK, DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktı

Terör örgütü YPG/PKK'nın, kontrolündeki hapishanede bulunan DEAŞ'lı teröristleri serbest bırakıldığı öğrenildi. DEAŞ'lı teröristleri serbest bırakan YPG/PKK, "Türkiye'nin saldırıları neticesinde DEAŞ'lı teröristler sahipsiz kaldı" şeklinde verilerek algı operasyonu yapılmaya çalışıldı.

12.10.2019 00:56

Barış Pınarı Harekatı kapsamının dışında olan bir bölgede terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolünde bulundurduğu hapishaneden DEAŞ'lı teröristlerin kaçmasına göz yumdu.

DEAŞ'LI TERÖRİSTLERLE ALGI OPERASYONU YAPMAYA ÇALIŞTILAR

DEAŞ'lı teröristlerin cezaevinden kaçmalarına izin verdiği öğrenilen terör örgütü YPG/PKK'nın bu gelişmeyi yeni bir algı operasyonuna çevirmek istediği belirtildi.

HAREKET BÖLGESİNİN DIŞINDA

Harekatın yapıldığı 30 kilometrenin aşağısındaki hapiste bulunan DEAŞ'lı teröristlerin elini kolunu sallayarak çıktıkları öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YAYIN ORGANINDA YAYINLANDI

Terör örgütü PKK'nın yayın organında yer alan görüntülerde, açıklama olarak da "Türkiye saldırdı, DEAŞ'lılar sahipsiz kaldı" kara propagandasına yer verildi.

Terör örgütü YPG/PKK, DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktı

PKK, Güncel

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