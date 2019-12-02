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Terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'da işgal ettiği sığınmacı kampını ateşe verdi

Suriye'nin kuzeyindeki Deyrizor'da terör örgütü YPG/PKK, 200 ailenin kaldığı sığınmacı kampını ateşe verdi. Yangın sonrası kamp sakinleri civardaki köylere kaçtı.

02.12.2019 17:43 | Son Güncelleme: 02.12.2019 18:28Terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'da işgal ettiği sığınmacı kampını ateşe verdi

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK, kırsalında Cizre Elbuhamit köyünün yakınında 200 ailenin kaldığı sığınmacı kampını ateşe verdi.

YAKMAKLA TEHDİT ETTİLER

Bir örgüt üyesinin ölü bulunmasının intikamını almayı amaçladığı öğrenilen terör örgütü YPG/PKK'nın yakındaki 300 çadırlık kampı da yakmakla tehdit ettiği belirtildi.

CİVARDAKİ KÖYLERE KAÇTILAR

Söz konusu kampta Deyrizor'un rejim kontrolündeki bölgesinden kaçanlar barınıyordu. Yangından sonra kamp sakinleri, civardaki köylere kaçtı.

Terör örgütü YPG/PKK, daha önce de işgal ettiği kampları ve sivillere ait tarım arazilerini kundaklamıştı.


Deyrizor, YPG, Dünya

Kaynak: AA

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