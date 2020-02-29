Terör örgütü YPG/PKK'nın kanlı saldırı planı TSK tarafından engellendi

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/PKK'nın masum sivilleri hedef alan kanlı planının, köpek arama timinin dikkati sayesinde engellendiğini bildirdi. Barış Pınarı bölgesinde bomba yüklü olduğu tespit edilen su tankerinin SAS Timi'nin koordinesinde kontrollü şekilde imha edildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

Terör örgütü PKK/YPG'nin masum sivilleri hedef alan kanlı saldırı planı, köpekli bomba arama timinin dikkati sayesinde engellendi. Barış Pınarı bölgesinde bomba yüklü olduğu tespit edilen su tankeri SAS Timimizin koordinesinde kontrollü şekilde imha edildi.