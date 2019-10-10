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Terör örgütü YPG/PKK'nın saldırısında çocuklar yaralandı

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerden ateşlenen uçaksavar mermileri, Ceylanpınar ilçesindeki evlerinde oynayan iki kardeşin yaralanmasına neden oldu.

10.10.2019 09:54Terör örgütü YPG/PKK'nın saldırısında çocuklar yaralandı
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerden ateşlenen uçaksavar mermileri, Ceylanpınar ilçesindeki evlerinde oynayan iki kardeşin yaralanmasına neden oldu.
YPG/PKK işgalindeki Rasulayn'dan ateşlenen uçaksavar mermileri, Ceylanpınar'daki 3 eve isabet etti.
Saldırıda evlerden birinde oynayan 13 ve 15 yaşlarındaki iki kardeş yaralandı.
Yaralı çocuklar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Bölgede tedbir alan güvenlik güçleri, olay yerinde inceleme yaptı.
Bu arada, saldırının ardından terör unsurlarının bulunduğu bölgelere obüs atışı sesleri duyuldu.

Ceylanpınar, Suriye, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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