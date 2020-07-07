Terör örgütü YPG/PKK operasyonu: 3 kişi tutuklandı
Mersin'de, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 5 kişiden 3'ü tutuklandı.
07.07.2020 18:35 | Son Güncelleme: 07.07.2020 19:25
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'de terör örgütünün içerisinde silahlı faaliyette bulundukları belirlenen şüphelilerin kente geldiği tespit edildi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 5 kişi yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA