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YPG'li teröristler Rasulayn'da yine sivilleri hedef aldı: 2 ölü, 10'dan fazla yaralı var

Terör örgütü YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn'da yaptığı bombalı araç saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, 10'dan fazla sivil yaralandı.

05.12.2019 19:36 | Son Güncelleme: 05.12.2019 19:48

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan arındırılan Rasulayn'da bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 masum sivil hayatını kaybetti, 10'dan fazla sivil yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bebek katili PKK/YPG, DEAŞ benzeri kanlı terör saldırıları yapmayı sürdürüyor. Vahşi terör örgütünün Rasulayn'da yaptığı bombalı araç saldırısında 2 masum sivil hayatını kaybetti, 10 dan fazla sivil yaralandı." ifadelerine yer verildi.

İKİ GÜNDE İKİ AYRI SALDIRI

Öte yandan bölücü terör örgütü YPG/PKK, dün de terörden arındırılan Rasulayn'da sivilleri hedef almıştı. Saldırıda çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda masum sivil yaralanmıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Masum sivillere yönelik bombalı saldırılara devam eden insanlık düşmanı PKK/YPG terör örgütü; bu kez de Rasulayn merkezde bombalı araç patlatarak aralarında çocukların da olduğu çok sayıda masum sivili yaraladı." ifadelerine yer verilmişti.

Terör örgütü YPG, RasulaynTerör örgütü YPG, Rasulayn'da sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 2 yaralı

YPG'li teröristler Rasulayn'da yine sivilleri hedef aldı: 2 ölü, 10'dan fazla yaralı var

YPG, Güncel


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