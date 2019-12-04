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Terör örgütü YPG, Rasulayn'da sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 2 yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçe merkezinde terör örgütü YPG/PKK tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, birinin durumu ağır 2 sivil yaralandı.

04.12.2019 17:23 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:35

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO), Fırat'ın doğusunda terör örgütü YPG/PKK tarafından oluşturulmak istenen terör koridorunu yok etmek, bölge de huzur ile barışı sağlamak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Rasulayn ilçe merkezinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

1 ÖLÜ, 2 YARALI

Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 sivil hayatını kaybetti, birinin durumu ağır 2 sivil yaralandı. YPK/PKK, Tel Abyad ve Rasulayn'da çok sayıda bombalı araç saldırısı düzenlemişti.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Saldırı ile ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı da açıklamada "Masum sivillere yönelik bombalı saldırılara devam eden insanlık düşmanı PKK/YPG terör örgütü; bu kez de Rasulayn merkezde bombalı araç patlatarak aralarında çocukların da olduğu çok sayıda masum sivili yaraladı" ifadelerini kullandı.

Terör örgütü YPG, Rasulayn'da sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 2 yaralı

Barış Pınarı Harekatı, YPG, Dünya, Güncel

Kaynak: AA


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