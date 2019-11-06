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Terör örgütü YPG'ye katılan Ceren Güneş, Suriye'de öldürüldü

Muğla'da terör örgütü PKK/YPG yandaşlarıyla tanışıp örgüte katılan terörist Ceren Güneş, Suriye'de etkisiz hale getirildi. Sosyal medyada fotoğraflarının paylaşıldığı teröristin sadece dağda değil sokak eylemlerinde de yer aldığı görülüyor.

06.11.2019 10:24 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:41

Türk Silahlı Kuvvetleri gerek sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarda terör örgütü PKK/YPG'ye düzenlediği başarılı operasyonlarla nefes aldırmıyor. Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan teröristlere sınır ötesi operasyon düzenleyen Mehmetçik, bölgeyi teröristlerden temizledi. Bölgede peş peşe öldürülen terörist haberleri gelirken Ceren Güneş'in öldürülmesi dikkat çekti. Muğla'da terör örgütü PKK/YPG'ye katılan terörist, Suriye'de Türk askeri ile girdiği çatışmada öldürüldü.

MUĞLA'DAN SURİYE'YE

Muğla'da terör örgütü PKK yandaşlarıyla tanışan Güneş, ardından terör örgütü PKK'ya katıldı. Dağa çıkarak PKK'lı teröristlerden eğitim alan Ceren Güneş, ardından soluğu Suriye'nin kuzeyinde aldı. YPG üniformasını giyerek çatışmalara katılan Güneş, girdiği çatışmalarda etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristin fotoğrafları;

Terör örgütü YPG'ye katılan Ceren Güneş, Suriye'de öldürüldü

Suriye, PKK, YPG, Dünya, Güncel


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